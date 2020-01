17.01.2020 - Die Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7) beginnt langsam die Früchte der neuen Kassenverordnung zu ernten - noch weit bis zur angekündigten Umsatzverdopplung in 2020, aber das letzte Quartal 2019 zeigt, dass der Motor anspringt. Jetzt kommt es auf das erste Quartal an - geht die Entwicklung weiter und beschleunigt sich? Ab dem 01. Januar 2020 müssen neue Kassensysteme gemäß der Abgabenordnung mit einer zertifizierten TSE ausgestattet werden, um Manipulationen an elektronischen Aufzeichnungen zu verhindern. Bei den TSE handelt es sich um Mikrochips im SD-, Micro-SD- oder USB-Format, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...