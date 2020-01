(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Blog-Artikel mit Anleitung: PII Suche + Schutz in semi/un/strukturierten (auch Dark Data) Datenquellen !

Babenhausen 17.01.2020 09:00

Wenn Sie PII in komplexen JSON- oder XML-Dateien haben, brauchen Sie einen zuverlässigen Weg um diese zu lokalisieren und zu de-identifizieren! [url=https://www.jet-software.com/darkshield/]DarkShield automatisiert beides[/url] auf die schnellste Weise, durch eine eingebaute Suchfunktion!

Persönlich identifizierbare Informationen (PII) wie Namen, Sozialversicherungsnummern, Wohnadressen, etc. werden in mehreren Quellen und Silos gespeichert, einschließlich halbstrukturierter Dateien im JSON- und XML-Format. Diese Formate sind durch Schlüssel-Werte-Paare gekennzeichnet, die Datenelemente identifizieren; diese Identifikatoren können nun zum Auffinden und Maskieren von PII-Werten in der DarkShield Software verwendet werden.

Beachten Sie, dass [url=https://www.jet-software.com/fieldshield/]FieldShield bereits PII in strukturierten (Flat) JSON- und XML-Formaten[/url] finden und maskieren konnte. Aber [url=https://www.jet-software.com/darkshield/]DarkShield verarbeitet komplexere, semi- und unstrukturierte Dokumente[/url] und kann durch eine neue Methode (Path Filters) mehr Zeit im Suchprozess sparen.

[url=https://www.iri.com/blog/data-protection/masking-pii-xml-json/]In diesem Artikel[/url] wird insbesondere der Speicherort und die Behebung von PII in semistrukturierten Dateien über diese Schlüssel- oder Elementnamen behandelt. Dies kann in Verbindung mit "Search Matchers" [url=https://www.jet-software.com/darkshield/]in DarkShield[/url] verwendet werden, wie z. B. Musterabgleiche, Wertesuchvorgänge und NER-Modelle, um eine schnellere und zuverlässigere Methode zum Auffinden von PII in semistrukturierten Dateien zu bieten.

Als Beispiel nehmen wir an, dass wir eine XML-Datei haben, die eine Liste von Rechnungen mit Vor- und Nachnamen sowie anderen PII enthält, die in frei fließenden Textelementen versteckt sind, die möglicherweise dazu verwendet werden könnten, die Identität des Kunden aufzudecken. Wir möchten diese PII überall dort maskieren, wo wir sie in den Rechnungen finden, aber die Kundeninformationen in anderen Teilen des Dokuments beibehalten.

[url=https://www.jet-software.com/darkshield/]DarkShield[/url] unterstützt diesen Anwendungsfall durch die Verwendung von Filtern, das sind dateiartspezifische Objekte, die an Suchabgleiche angehängt sind. DarkShield unterstützt die Verwendung von XPaths, einer Abfragesprache, die durch XML-Dateielelemente und -attribute navigieren und einen Wert zurückgeben kann, der sich auf das angegebene Element bezieht. DarkShield kann auch JSON-Pfade verwenden, um durch Schlüssel in einer JSON-Datei zu filtern.

Weitere Details und eine Anleitung finden Sie [url=https://www.iri.com/blog/data-protection/masking-pii-xml-json/] hier im ausführlichen Blog unseres Partners IRI.[/url]

Weltweite Referenzen:

Seit über 40 Jahren nutzen weltweit Kunden wie die NASA, American Airlines, Walt Disney, Comcast, Universal Music, Reuters, das Kraftfahrtbundesamt, das Bundeskriminalamt, die Bundesagentur für Arbeit, Rolex, Lufthansa, Mercedes Benz,.. [url=https://www.jet-software.com/loesungen/]unsere Software für Big Data Wrangling und Schutz![/url] Sie finden viele unserer [url=https://www.jet-software.com/kunden/]Referenzen hier mit detaillierten Use Cases.[/url]

Partnerschaft mit IRI:

Seit 1993 besteht unsere Kooperation mit IRI (Innovative Routines International Inc.) aus Florida, USA. Damit haben wir unser Portfolio um die Produkte CoSort, Voracity, DarkShield, FieldShield, RowGen, NextForm, FACT und CellShield erweitert. Nur die JET-Software besitzt die Vertriebsrechte für diese Produkte für ganz Deutschland. [url=https://www.iri.com/]Hier finden Sie weitere Informationen zu unserem Partner IRI Inc.[/url]

JET-Software entwickelt und vertreibt seit 1986 Software für die Datenverarbeitung für gängige Betriebssysteme wie BS2000/OSD, z/OS, z/VSE, UNIX & Derivate, Linux und Windows. Benötigte Portierungen werden bei Bedarf realisiert.

Wir unterstützen weltweit über 20.000 Installationen. Zu unseren langjährigen Referenzen zählen deutsche Bundes- und Landesbehörden, Sozial- und Privatversicherungen, Landes-, Privat- und Großbanken, nationale und internationale Dienstleister, der Mittelstand sowie Großunternehmen.

Ansprechpartner für diese Pressemeldung:

Amadeus Thomas

Telefon: +49 (6073) 711403

Fax: 06073-711405

amadeus.thomas@jet-software.com

