Die Wall Street bleibt auf Rekordjagt. Dow Jones, S&P500 und Nasdaq100 erreichten auch gestern wieder neue Höchstkurse. In allen Segmenten reichte es für ein knappes Prozent Zuwachs. Gerade zum Handelsende vergrößerte sich der Kaufdruck noch einmal, so dass alle drei Indizes zum Tageshoch aus dem Handel gingen. Ein starkes Zeichen. Der Dax müht sich, den Anschluss zu halten. Heute früh in der Vorbörse reicht es für ein halbes Prozent Aufschlag. Lesen Sie in unserem Börsenkompass am Morgen, was den Dax ausbremst.

ISIN: LU0242143203, DE0008469008, LU0242143203

Den vollständigen Artikel lesen ...