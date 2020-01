Berlin (ots) - WELT präsentiert die erste Natur-Horror-Dokuserie: "Nachtaktiv" ist eine Produktion von den Machern des Mega-Erfolgs "The Walking Dead". Wildlife bei Nacht zwischen Faszination und Gänsehaut. Alle Lebewesen auf der Erde haben eines gemeinsam: Ihr Organismus folgt dem circadianen Rhythmus aus Tag und Nacht, Schlafen und Wachen. Manche Kreaturen machen dabei allerdings die Nacht zum Tag: Ihr Jagdrevier ist die Dunkelheit, während sie sich tagsüber in sichere Verstecke zurückziehen.Von den Sümpfen Nordamerikas über die afrikanische Savanne und die Arabische Wüste bis zu den tropischen Wäldern Südindiens zeigt "Nachtaktiv" in sensationellen Bildern, was für gruselige Gestalten nach Sonnenuntergang in der Wildnis lauern. Im Schutz der Dunkelheit verschwimmen manchmal sogar die Grenzen zwischen Jägern und Gejagten, und die vermeintliche Beute wird zur Nemesis. Wer wird überleben? Die sechsteilige Dokuserie "Nachtaktiv" in Deutscher Free-TV-Premiere zeigt es.Alle Folgen im Überblick:"Nachtaktiv: Höhlenjäger" - Montag, 20. Januar 2020, 21.05 Uhr auf WELT (22.05 Uhr auf N24 Doku)"Nachtaktiv: Wüstenjäger" - Montag, 27. Januar 2020, 21.05 Uhr auf WELT (22.05 Uhr auf N24 Doku)"Nachtaktiv: Jäger der Savanne" - Montag, 3. Februar 2020, 21.05 Uhr auf WELT (22.05 Uhr auf N24 Doku)"Nachtaktiv: Dschungeljäger" - Montag, 10. Februar 2020, 21.05 Uhr auf WELT (22.05 Uhr auf N24 Doku)"Nachtaktiv: Jäger des Waldes" - Montag, 17. Februar 2020, 21.05 Uhr auf WELT (22.05 Uhr auf N24 Doku)"Nachtaktiv: Sumpfjäger" - Montag, 24. Februar 2020, 21.05 Uhr auf WELT (22.05 Uhr auf N24 Doku)Alle Folgen nach Ausstrahlung in der Mediathek und der TV-App.Pressekontakt:Andreas ThiemannKommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4622andreas.thiemann@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/4494590