La Française Group: Laufzeitfonds La Française Rendement Global 2025 knackt MilliardengrenzeDGAP-News: La Française Group / Schlagwort(e): Fonds La Française Group: Laufzeitfonds La Française Rendement Global 2025 knackt Milliardengrenze17.01.2020 / 09:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.17. Januar 2020PressemitteilungLaufzeitfonds La Française Rendement Global 2025 knackt Milliardengrenze* 1,075 Milliarden US-Dollar Assets under Management.* Fokus auf internationalen Anleihen und anderen Schuldverschreibungen.* Fonds für Investoren in Deutschland zugänglich.Bereits zwei Jahre nach Auflage1 erreicht der La Française Rendement Global 2025 Fonds (ISIN FR0013258647) 958 Millionen Euro (1,075 Milliarden US-Dollar) in Assets under Management. Der Laufzeitfonds verfügt über ein diversifiziertes globales Portfolio mit 160 hochverzinslichen Emittenten, die ein durchschnittliches Rating von B+ und eine durchschnittliche Nettorendite2 von 3,48 % aufweisen (Quelle: La Française, Stand 31.12.2019). Der Fonds wird von Akram Gharbi, Thibault Chrapaty, Gabriel Crabos und Jaafar Ibaraghen gemanagt. La Française AM verwaltet derzeit ein Kreditvolumen von fast 8 Milliarden Euro.La Française Rendement Global 2025, ein diskretionärer globaler High Yield-Fonds mit fester Laufzeit. Dieser Fonds profitiert von zwanzig Jahren und 2,3 Milliarden Euro Investmenterfahrung. Die Investmentstrategie ist darauf ausgerichtet, Zins- und Kreditrisiken zu minimieren und dennoch eine potenziell attraktive Rendite zu erzielen. Hinsichtlich des Kreditrisikos deckt das große Anlageuniversum ein breites Spektrum von Ländern und Emittenten ab, darunter auch Schwellenländer. La Française verfolgt einen selektiven Ansatz in einem Umfeld, in dem die Kreditqualität zwar weiterhin angemessen, die Auswahl aber aufgrund des potenziellen Ausfallanstiegs, insbesondere in zyklischen Branchen infolge des Handelskriegs und der weltweiten Konjunkturabschwächung, von entscheidender Bedeutung ist. Die Strategie ist eine Kombination aus Carry und Arbitrage im Falle neuer Marktchancen oder eines erhöhten Ausfallrisikos bei einem der im Portfolio gehaltenen Emittenten.Fondsmanager Akram Gharbi ist der Ansicht, dass Investoren vor dem Hintergrund eines niedrigen Zinsumfelds kaum eine andere Alternative haben, als sich dynamischere Segmente wie z. B. Hochzinsanleihen anzusehen. "Mit Ausnahme eines Anstiegs der Zahlungsausfälle in den USA 2015/2016 infolge der Turbulenzen an den Öl- und Gasmärkten lag die weltweite Ausfallrate bei Hochzinsanleihen in den letzten 10 Jahren unter 3 % pro Jahr (Quelle: Bank of America Merrill Lynch). Hochzinsanleihen sind eine der wenigen Anlageklassen, die weiterhin eine attraktive relative Rendite bieten. Der relative Erfolg des Fonds, gemessen an den Nettozuflüssen, ist das Ergebnis der Kontinuität der Investmentstrategie im heutigen Niedrigzinsumfeld."Der Fonds steht dieses Jahr in Deutschland auch im Fokus des Vertriebsteams der La Française Asset Management GmbH. Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.la-francaise-am.de/produkte/rentenfonds-la-francaise-gruppe/la-francaise-rendement-global-2025-r.html La Française Rendement Global 2025 bringt bestimmte Risiken mit sich, darunter das Risiko des Kapitalverlusts, das Zinsrisiko, das Ausfallrisiko der Emittenten von Schuldverschreibungen, usw.La Française Rendement Global 2025 Klassifizie- Internationale Anleihen und andere Schuldverschreibungen rung Verwaltungs- La Française Asset Management gesell- schaft Anteilsklas- R-Klasse FR0013258647 se Anlageziel Ziel des Fonds ist es, über den empfohlenen Anlagezeitraum von 7 Jahren ab Fondsauflegung bis zum 31. Dezember 2025 eine Nettorendite zu erzielen, die höher liegt als die Performance der französischen Staatsanleihen in Euro mit Fälligkeit 2025 Anlagehori- Bis zum 31. Dezember, 2025 zont Modified Von 7 bis 0, abnehmend Duration Gebühren Ausgabeaufschlag: maximal 3 % Verwaltungsvergütung: (R-Klassen) keine Laufende Kosten: keine Verwaltungsgebühren: maximal 1,19 % (inklusive Steuern) Laufende Kosten: 1,26 % (Angabe basiert auf den Ausgaben für das Geschäftsjahr zum 30.06.2009 und kann von Jahr zu Jahr variieren) Outperformance-Fee: keine Eine vollständige Liste der Gebühren finden Sie im Verkaufsprospekt. Riskound 3 (auf einer Skala von 1 bis 7, 7 stellt das höchste Ertragspro- Risiko mit typischerweise höchster Rendite dar) fil Verbundene Kapitalverlustrisiko, Diskretionsrisiko, Zinsrisiko, Risiken Kreditrisiko in Bezug auf Emittenten von Schuldtiteln, Ausfallrisiko in Bezug auf Emittenten von Schuldtiteln, Risiko in Verbindung mit Anlagen in spekulativen hochverzinslichen Wertpapieren, Risiko aus Anlagen in Schwellenländern, Risiken in Verbindung mit dem Halten von Wandelschuldverschreibungen, Kontrahentenrisiko, Risiko nachrangiger Verbindlichkeiten, Wechselkursrisiko, Risiko aus Techniken wie Derivaten, potenzielles Risiko eines Interessenkonflikts, Liquiditätsrisiko in Verbindung mit dem vorübergehenden Kauf und Verkauf von Wertpapieren und/oder Total Return Swaps (TRS), Rechtsrisiko Eine Hochzinsanleihe bietet aufgrund des höheren Ausfallrisikos eine höhere Verzinsung als eine Investment-Grade-Anleihe.Quelle des Wechselkurses: Fininfo 1 USD = 0,891 EUR (Stand zum 31.12.2019)1 Der Teilfonds (La Française Rendement Global 2025) ist aus der Fusion mit dem Investmentfonds La Française Rendement Global 2025 hervorgegangen, der am 30. August 2017 mit identischer Strategie aufgelegt und am 5. Dezember 2018 absorbiert wurde.2 nach Abzug der laufenden- und AbsicherungskostenÜber La FrançaiseGemeinsam investierenSeit 40 Jahren entwickelt La Française Kernkompetenzen im Asset Management für Dritte.La Française verfolgt ein Multi-Expertise-Geschäftsmodell, das sich in vier Kernbereiche aufteilt: Wertpapiere, Immobilien, Investmentlösungen und Direktfinanzierung. Die Unternehmensgruppe spricht institutionelle und Privatkunden weltweit an.Mit 610 Mitarbeitern verwaltet La Française an den Standorten Paris, Frankfurt, Genf, Hamburg, Stamford (CT, USA), Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Seoul und Singapur ein Vermögen von 68 Milliarden Euro (Stand 30.06.2019).La Française gehört zu Credit Mutuel Nord Europe (CMNE), einer in Nordfrankreich und Belgien ansässigen Banken- und Versicherungsgruppe mit einem regulatorischen Eigenkapital von 3,2 Mrd. Hinsichtlich der finanziellen, wirtschaftlichen und börsenbezogenen Risiken kann nicht garantiert werden, dass die vorliegenden Produkte die angegebenen Ziele erreichen. Herausgegeben von La Française AM Finance Services, Hauptsitz: 128 Boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, reguliert durch die "Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution" als Wertpapierdienstleister unter der Nummer 18673 X, Tochtergesellschaft von La Française. La Française Asset Management wurde am 1. Juli 1997 von der "Autorité des Marchés Financiers" unter N GP97076 genehmigt. La Française SICAV wurde am 12.11.2018 durch den Zusammenschluss des am 18. Januar 2001 gegründeten Investmentfonds La Française Moderate Multibonds (seit dem 13.08.2019 La Française Global Floating Rates) gegründet. Der Teilfonds La Française Rendement Global 2025 wurde am 14.08.2018 von der AMF genehmigt. 