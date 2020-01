Wien (www.anleihencheck.de) - Der Agency Markt in Österreich umfasst derzeit ein ausstehendes Gesamtvolumen an EUR denominierten Anleihen iHv. rund EUR 24 Mrd. und setzt sich i.W. aus der ÖBB-Infrastruktur AG (AA+/Aa1) mit einem Anteil von 51%, der ASFINAG AG (AA+/Aa1; 33%) sowie der Österreichische Kontrollbank AG (OeKB; AA+/Aa1; 10%) zusammen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...