Seit Sommer 2019 korrigierte der Bitcoin um glatte 50 %. Seit Beginn des Jahres aber schon + 14 %. Ist das die Trendwende? Am 20. Mai 2020 findet die nächste Halving-Runde statt. Ab diesem Tag können alle 10 Minuten nur noch 6,25 Bitcoins digital erzeugt werden. Das entspricht einer Halbierung des Wachstums der Bitcoin-Geldmenge. Die letzte Halving-Runde gab es am 09.07.2016. Damals notierte der Bitcoin bei rd. 650 $ und stieg danach in der Spitze auf fast 20.000 $ bis Ende 2017. Ereignet sich 2020 Ähnliches? Hochspekulativ, aber möglicherweise lohnenswert, sich noch vor Mai einmal näher mit dem Bitcoin zu beschäftigen!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info