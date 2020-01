Wirecard-Aktie: Turnaround voraus? Die Wirecard-Aktie befindet sich weiter auf Achterbahnfahrt. Während es gestern um ganze 6,2% nach oben ging, fällt der Titel des Zahlungsspezialisten heute zeitweise um rund 4% in den Keller. Dennoch bleibt in der 1-Wochen-Betrachtung noch ein deutlicher Kursgewinn in Höhe von rund 16% für Wirecard-Aktionäre (Kursgewinn seit Jahresstart...

