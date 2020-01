RIB Software SE erzielt MTWO Cloud Deal mit 1.900 aktiven USERN in Europa (Phase-II-Auftrag Nr. 2 / 2020) / RIB geht in 2020 von einer Einzelprüfung zu einer Joint-Audit über, einschließlich einer Big-4-PrüfungsgesellschaftDGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vereinbarung/Sonstiges RIB Software SE erzielt MTWO Cloud Deal mit 1.900 aktiven USERN in Europa (Phase-II-Auftrag Nr. 2 / 2020) / RIB geht in 2020 von einer Einzelprüfung zu einer Joint-Audit über, einschließlich einer Big-4-Prüfungsgesellschaft17.01.2020 / 10:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.17. Januar 2020RIB Software SE erzielt MTWO Cloud Deal mit 1.900 aktiven USERN in Europa (Phase-II-Auftrag Nr. 2 / 2020), Umstieg in die Cloud erreicht starkes MomentumRIB geht in 2020 von einer Einzelprüfung zu einer Joint-Audit über, einschließlich einer Big-4-Prüfungsgesellschaft zur weiteren Stärkung der Corporate GovernanceStuttgart, Deutschland, 17. Januar 2020. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattformtechnologie, hat einen neuen Meilenstein erreicht.Einer der größten börsennotierten europäischen Generalunternehmer und Baudienstleister mit über 4 Mrd. Euro Umsatz und über 10.000 Mitarbeitern hat einen MTWO Phase-II-Auftrag unterzeichnet, um seine Konzernzentrale mit 1.900 Mitarbeitern in der Schweiz, Frankreich, Norwegen, Österreich, Deutschland und Schweden und sein Ökosystem in Echtzeit zu verbinden und dabei die MTWO Cloud als "single source of truth" und hoch gesicherte Cloud-Datenbank zu nutzen. RIB bietet SAAS und IAAS (Infrastructure as a Service) sowie Managed Services an. Das Unternehmen betreibt ein Ökosystem mit über 50.000 Unternehmen und über 100.000 potentiellen USERN für die MTWO Plattform in der Zukunft.Berend-Jan van Maanen, CEO von RIB Cloud/SaaSplaza: "Wir sind stolz darauf, dass unsere aktiven MTWO Cloud USER Zahlen unseres weltweit 24 Stunden verfügbaren RIB Cloud Teams mit Standorten in Amsterdam (Europa/Mittlerer Osten/Afrika), San Diego (Amerika) und Singapur (Asien/Australien) so schnell anwachsen. Jedes Quartal steigen die MTWO-USER Zahlen und gemanagten CLOUD-Daten immer schneller an und unsere Infrastructure as a Service (MTWO) übertrifft die Angebote der weltweit führenden Anbieter. Wir arbeiten jetzt an einer RIB Cloud Speed Implementation Methode (CIM) für MTWO, die es unseren Kunden ermöglicht, mit hunderten von voll integrierten iTWO-Modulen innerhalb von nicht mehr als 48 Stunden live zu gehen, um Risiken zu minimieren und das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erzielen. Wir sind sehr erfreut zu sehen, dass der Contech- und Proptech-Sektor im Jahr 2020 weltweit aufholen wird, ähnlich wie der Fintech-Sektor vor 5 Jahren. Die 10 Billionen USD große Bauindustrie steht heute für 13% des weltweiten BIP und wir sind optimistisch, dass unsere MTWO-Cloud den Plattform-Wettlauf in unserer Industrie gewinnen kann. Experten gehen davon aus, dass der Markt bis 2025 auf 15 Billionen USD wächst und die IT-Budgets dramatisch ansteigen könnten, da fast 100% der Unternehmen in unserer Industrie planen, mit der digitalen Transformation ihres Geschäfts zu beginnen und von Desktop- zu Cloud-Anwendungen überzugehen. Wir planen, unser globales Delivery-Team und unsere Kapazitäten in den nächsten Wochen durch erstklassige Investitionen in führende CLOUD-Teams in den USA und ASIEN zu erweitern, um mittelfristig bis zu 2 Millionen USER erreichen zu können."Michael Sauer, CFO der RIB-Gruppe: "Um den Plattform-Wettlauf gegen Unternehmen aus dem Silicon Valley zu gewinnen, müssen wir sicherstellen, dass wir genügend CLOUD-Mitarbeiter zur Verfügung haben und die schnellste Implementierungsgeschwindigkeit und das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis bieten. Als Global Player und Marktführer bieten wir unseren Kunden das größtmögliche Technologie- und Dienstleistungsspektrum, basierend auf 50 Jahren Erfahrung sowie basierend auf starken Allianzen mit Microsoft und Autodesk. Gestützt auf 2.000 RIB-Branchenexperten in unserem Team sind wir eine weltweit führende Kraft, die nicht ruhen wird, bis wir zu den Gewinnern des Plattform-Wettlaufs gehören."Big-4-Prüfungsgesellschaft in 2020Die RIB-Gruppe wächst gegenwärtig um 30-60% p.a. und wird bis Ende 2020 den Umsatz aus 2018 um ca. 100-150% steigern können. Im Jahr 2020 wird der Großteil des Umsatzes außerhalb Deutschlands in über 20 Ländern weltweit erwirtschaftet werden.Um das Risiko einer übermäßigen Routine zu verringern und eine angemessene Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, plant der Verwaltungsrat der RIB, im Jahr 2020 von einer Einzelprüfung zu einer JOINT-AUDIT unter Einbeziehung einer BIG-4-Prüfungsgesellschaft überzugehen. Eine Joint Audit bewahrt das Wissen und das Verständnis für die Geschäftstätigkeit der Gruppe auf eine Art und Weise, die die Unterbrechungen minimiert, die durch den Wechsel einer einzelnen Prüfungsgesellschaft verursacht werden, und ermöglicht die Rotation der Prüfungsgesellschaften in der Zukunft. Eine Joint Audit wird so zu einem Garanten für die Qualität der Prüfung. Durchschnittliche Kostenanalysen bei Joint Audits führender börsennotierter Unternehmen in Deutschland und Frankreich, wie z.B. Schneider Electric, BNP Paribas und Vinci haben gezeigt, dass eine Joint Audit im ersten Jahr 10% teurer ist, aber ab dem zweiten Jahr im Durchschnitt 10% günstiger.Über die RIB GruppeDie RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 1.500 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.17.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: RIB Software SE Vaihinger Str. 151 70567 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711-7873-0 Fax: +49 (0)711-7873-311 E-Mail: info@rib-software.com Internet: www.rib-software.com ISIN: DE000A0Z2XN6 WKN: A0Z2XN Indizes: SDAX, TecDAX, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 955791Ende der Mitteilung DGAP News-Service955791 17.01.2020