Bund und Länder geben Milliarden für die Folgen des Kohleausstiegs in den betroffenen Regionen aus. Warum sich Deutschland diese Kosten mit einem besseren Konzept hätte sparen können, erklärt Ökonom Reint Gropp.

Reint E. Gropp ist seit November 2014 Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) und Inhaber eines Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Er ist Associate Fellow des Centre for Economic Policy Research (CEPR) und Berater verschiedener Zentralbanken.

Herr Gropp, Bund und Länder haben sich auf einen kostspieligen Plan für den Kohleausstieg geeinigt. Was ist davon zu halten?Die Diskussion über den Kohleausstieg ist kompliziert. Es bestehen nach wie vor riesige Zielkonflikte: Zum einen wollen wir unsere Klimaziele einhalten. Deshalb steigen wir ja aus der Kohle aus, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Zum anderen steigt Deutschland auch aus der Atomenergie aus, obwohl diese beim Senken des CO2-Ausstoßes einen großen Beitrag leisten könnte. Und wir wollen außerdem die Arbeitsplätze in den Kohleregionen durch irgendetwas Neues ersetzten - wobei noch nicht wirklich klar ist, was das sein soll. Zu guter Letzt haben wir uns ein Klimapaket auferlegt, in dem wir den Ausstoß von CO2 bepreisen wollen. All das ist nicht auf einander abgestimmt und konsistent, weil diese Maßnahmen isoliert betrachtet werden. Wir wollen die Quadratur des Kreises, doch schauen uns immer nur einzelne Teile des Kreises an.

Was wäre stattdessen besser?Solange wir keinen hohen Mindestpreis für CO2 haben, kann es sein, dass der teure Kohleausstieg den Ausstoß von CO2 nicht wirklich reduziert. Denn wenn wir ein Kohlekraftwerk abstellen, kann an anderer Stelle mehr CO2 ausgestoßen werden - Kohlekraftwerke sind ja nicht die einzigen Emittenten. Selbst ein CO2-Preis von 25 Euro pro Tonne, der im Klimapaket steht, ist immer noch zu niedrig.

Ihr Gegenvorschlag?Der Preis müsste schon jetzt bei 50 Euro pro Tonne CO2 liegen.

Und dann hätte es den staatlich angeordneten Ausstieg gar nicht gebraucht?Nun ja, es ist durchaus gerechtfertigt, wenn der Staat interveniert und anordnet, Kohlekraftwerke und Tagebauten aufgrund eines übergeordneten Ziels - nämlich den ...

