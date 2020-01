Mit Blick auf den aktuellen Kursverlauf des marktbreiten S&P 500 kann einem schon ein wenig schwindelig werden. Der Index schwingt sich in diesen Tagen in luftige Höhen auf. Die bange Frage lautet jedoch: Wann kommt die Konsolidierung respektive die Korrektur? In den letzten Monaten war es ja des Öfteren so, dass, immer wenn man dachte, nun installiert sich (endlich) ein Konsolidierungsszenario, sich dieses am Ende nur als laues Lüftchen herausstellte. ...

