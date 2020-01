Basel (www.anleihencheck.de) - "Die weltweit einsetzende Konjunkturbelebung in 2020 wird unterstützt durch die Geld- und Fiskalpolitik", so Dr. Karsten Junius, Chief Economist der Bank J. Safra Sarasin AG."Schwierigkeiten am Fachkräftemarkt erklären das robuste Einkommenswachstum, das seinerseits die private Nachfrage befeuert. Die Zentralbanken werden ihre Politik des lockeren Geldes beibehalten und wir rechnen nicht damit, dass in diesem Jahr an der Zinsschraube gedreht wird. Die Inflation dürfte im Berichtszeitraum langsam aber stetig zulegen und damit Lohnsteigerungen und auch Handelskonflikten Rechnung tragen. Im weiteren Jahresverlauf dürften sich die Finanzmärkte auch weiterhin von unvorhersehbaren aber nicht unerwarteten politischen Unwägbarkeiten beeinflusst sehen." ...

