Aktien im Schnelltest. Am 16.01.2020 war es mal wieder so weit. Oliver Kantimm aus dem Redaktionsteam des mehrfach ausgezeichneten Börsenbriefes "Der Aktionärsbrief" ordnete 8 Aktien kurz und bündig ein. Was war bei Oliver Kantimm diesmal im Sortiment?





++ Luckin Coffee - reichlich Aroma in der Performance

++ Beyond Meat - Zusätzliche Würze durch McDonalds?

++ Ballard Power - Was tun mit dem Dinosaurier der Brennstoffzellen-Branche?

++ Varta - Kurzschluss in der Aktie-Wertentwicklung?

++ Veeva Systems - Reizvolle Story - Luftige Bewertung?

++ Safran - Schon mal in Stellung gehen für einen Kauf?

++ Morphosys - Kurskapriolen!

++ Teamviewer - Kurse schon bald in Richtung 35 €?





