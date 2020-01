Zürich (awp)- Die Schweizer Börse setzt am Freitag den Aufwärtstrend fort und der Leitindex SMI erreicht gar ein neues Rekordhoch. Positive Vorgaben aus den USA und aus Japan, ermutigende Konjunkturzahlen und der Abschluss des Teilhandelsabkommens der USA mit China versetzen die Anleger in Kauflaune. In China wuchs die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...