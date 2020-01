FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Leistungsbilanz des Euroraums hat im November einen geringeren Überschuss als im Vormonat ausgewiesen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Freitag betrug der Überschuss 34 Milliarden Euro. Im Oktober hatte er etwas höher bei 36 Milliarden Euro gelegen. Während sich der Überschuss der Handelsbilanz deutlich verringerte, änderten sich der Überschüsse in der der Dienstleistungsbilanz und in der primären Einkommensbilanz kaum.



Die Leistungsbilanz fasst den internationalen Warenhandel mit dem Dienstleistungssektor und sämtlichen Einkommensübertragungen zusammen. In der Kapitalbilanz werden alle Kapitalbewegungen erfasst. Zusammengenommen ergibt sich die Zahlungsbilanz der Eurozone./jkr/jsl/mis

