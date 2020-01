Die KION Group (ISIN: DE000KGX8881) kann in 2019 die Prognose teilweise übererfüllen und erreichte 10% Umsatzplus und 5% Auftragsplus - Basis auch für ein gutes 2020.. Kion hat den Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr um rund 5 Prozent auf voraussichtlich rund 9,1 Mrd. €, getrieben durch eine zum Jahresende sehr gute Auftragsentwicklung in beiden Segmenten des Konzerns, Industrial Trucks & Services (IT&S) sowie Supply Chain Solutions (SCS). Der Auftragseingang lag damit über der Prognose für das Geschäftsjahr 2019. Die Umsatzerlöse des Konzerns wuchsen kräftig um fast 10 Prozent auf rund 8,8 ...

