Die vorderen Plätze bei unserem Analysetool "3-Säulen-Strategie" sind seit Jahren für klanghafte Namen wie Sartorius, Symrise, Grenke, MTU Aero Engines, Nemetschek oder Fresenius reserviert. Schließlich schaffen es diese Firmen in beeindruckender Konstanz ihre Gewinne und auch Dividenden zu erhöhen, was sich dann wiederum in nachhaltig steigenden Aktienkursen widerspiegelt. Und darum geht es schließlich an der […]

Den vollständigen Artikel lesen ...