Weniger Verpackungs- und Plastikmüll, verstärktes Recycling und mehr Nachhaltigkeit bei der Rinderhaltung: Zum Start der Internationalen Grünen Woche in Berlin zeigt McDonald's, welche Fortschritte das Unternehmen auf seinem Weg zu mehr Nachhaltigkeit in den Restaurants und der Lieferkette macht. Kaffee im Einweg- oder Pfandbecher? Seit Anfang Januar haben die Gäste in München nun nahezu flächendeckend die Möglichkeit, in über 20 McDonald's Restaurants ihr Heißgetränk in einem Recup-Pfandbecher zu bestellen und diesen bei McDonald's oder anderen Teilnehmern des Pfandsystems auch wieder abzugeben. ...

