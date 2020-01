Audi will rund 100 Millionen Euro in Ladeinfrastruktur an eigenen Standorten investieren. Geplant sind mehr als 4.500 Ladepunkte, von denen die meisten auch öffentlich zugänglich sein sollen. Der Großteil wird dabei auf die deutschen Werke entfallen. Allein im Stammwerk Ingolstadt sind laut der Mitteilung des Autobauers im finalen Ausbau 3.500 Ladepunkte geplant. In Neckarsulm werden es laut Audi ...

