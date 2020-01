Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta010/17.01.2020/12:00) - Die Altech Advanced Materials AG setzt die in der Hauptversammlung vom 17. Juli 2019 beschlossene Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre nicht um. Den Zeichnern der Kapitalerhöhung werden geleistete Einlagen zurückgezahlt.



Hintergrund ist, dass die Kapitalerhöhung nicht innerhalb der von der Hauptversammlung gesetzten Frist vom zuständigen Registergericht eingetragen wurde. Dem waren mehrfache Bemühungen der Gesellschaft zu einer vorherigen Abstimmung mit dem Registergericht in den letzten ca. zwei Monaten voraus gegangen. Diese Woche hat das Registergericht einen offensichtlichen, nach Auffassung der Anwälte der Gesellschaft nicht relevanten Schreibfehler eines Aktionärs zum Anlass genommen, die Eintragung abzulehnen und eine kurzfristige Korrektur - für die Gesellschaft nicht nachvollziehbar und überraschend - als verspätet eingeordnet und dies der Gesellschaft heute nach Ablauf der Eintragungsfrist mitgeteilt.



Die Gesellschaft wird nunmehr die Finanzierungsstrategie neu prüfen.



Altech Advanced Materials AG will not implement the cash capital increase with shareholder subscription rights as resolved by the Annual General Meeting on July 17, 2019. The subscribers to the capital increase will be reimbursed for any contributions made.



The background to this is that the capital increase was not registered by the competent registration court within the period set by the general meeting. This was preceded by several efforts on the part of the company to reach prior consultation with the registration court in the last two months or so. This week, the register court took an obvious typing error by a shareholder, which in the opinion of the company's lawyers was not relevant, as an opportunity to refuse registration and classified a short-term correction - incomprehensible and surprising to the company - as late and notified the company of this today after the registration deadline had expired.



The company will now re-examine its financing strategy.



