Wien (pts011/17.01.2020/12:00) - Das gute alte Radio ist nicht totzukriegen. Zumindest liegt es bei der Mediennutzung laut unterschiedlichsten Studien klar auf Nummer 2, gleich nach dem Internet und noch vor TV und Printmedien. Das Problem beim Radiokonsum aus Sicht der Werbetreibenden: "Radio ist ein Nebenbeimedium, ein Berieselungsmedium und man muss daher große Geschütze auffahren, will man die Aufmerksamkeit des Nutzers auf die eigene Werbebotschaft lenken. Dafür sind Unterbrecher-Spots wunderbar geeignet. Die sind zwar bei den Sendern nicht gerne gesehen, aber werden dafür umso aufmerksamer von den Hörern beachtet und gehört", so Werbetherapeut und Werbetexter Alois Gmeiner. Er nennt 5 Punkte, um einen Radiospot zum Ereignis zu machen und damit auch zum Werbeerfolg und Umsatzbringer. Gmeiner ist Kreativ-Coach und berät seine Werbekunden dabei, mit möglichst geringem Werbebudget möglichst großen Effekt zu erzielen. Dazu zählen eben auch auffällige Radiospots, die aus dem Einheitsbrei herauszuhören sind. Wer seinen eigenen Radio-Spot oder seine Radio-Kampagne analysieren lassen, möchte kann das online machen: https://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck/ Die 5 überlebenswichtigsten Punkte, um im Radio gehört zu werden 1. Kein Einzelspot - sondern Unterbrecher-Spots 2. Ungewöhnliche Stimmen - ungewöhnliche Protagonisten 3. Eine Story, die unter die Haut geht 4. Hinhör-Sounds gleich am Beginn des Spots 5. Nicht immer nur Spots - es gibt im Radio viel mehr In seinen kreativ-Coachings und Marketing-Sparrings, direkt in Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder über Skype, zeigt Der Werbetherapeut, wie man mit einfachen Änderungen aus dem eigenen Radiobudget viel mehr Auffälligkeit, Bekanntheit und letztlich auch mehr Umsatz herausholen kann. Der Werbetherapeut Tel.: +43 133 20 234 E-Mail: info@werbetherapeut.com Web: https://www.werbetherapeut.com (Ende) Aussender: Der Werbetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 1 33 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Website: www.werbetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200117011

