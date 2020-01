Die Investmentgesellschaft Franklin Templeton ernennt Stefan Bauer mit Wirkung zum 01.02.2020 zum neuen Country Head für das Deutschlandgeschäft. Er folgt in dieser Funktion auf Reinhard Berben, der zum 31.03.2020 in den Ruhestand geht, und berichtet an Michel Tulle, Senior Director bei Franklin Templeton.

Den vollständigen Artikel lesen ...