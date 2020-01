marktEINBLICKE um 12: DAX im Aufwind - Wirecard unter Verkaufsdruck

Die neuen Rekordstände der wichtigsten US-Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 sorgen auch an der Frankfurter Börse für gute Stimmung. Der DAX legt am Freitagmittag deutlich zu, womit auch hier neue historische Tops in der Luft liegen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,9% 13.555 MDAX +0,7% 28.668 TecDAX +0,5% 3.144 SDAX +0,5% 12.554 Euro Stoxx 50 +0,9% 3.807

Die Topwerte im DAX sind RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129), SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600) und E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999). Im Rahmen des geplanten Kohleausstiegs sollen die Kraftwerksbetreiber Milliardenentschädigungen erhalten, allen voran RWE. Die RWE-Aktie setzt den Höhenflug auch am Freitagmittag fort und klettert auf ein 5-Jahres-Hoch. Im Fokus stand auch die Aktie von Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060), die am Freitagmittag mit einem deutlichen Minus von rund 2 Prozent das Schlusslicht im DAX ist.

