Nasdaq Stockholm AB har fattat beslut om att stoppa handeln i C-aktierna i Hufvudstaden AB (HUFV C, ISIN-kod SE0000170383, orderboks-ID 000821) tills vidare med hänvisning till 13 kap. 7 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Nasdaq Stockholm AB har beslutat att handelsstoppet ska bestå under en utredning huruvida förutsättningar föreligger för fortsatt handel i Hufvudstaden AB:s C-aktie på Nasdaq Stockholm. Finansinspektionen har underrättats om handelsstoppet. Nasdaq Stockholm AB has decided to halt the trading in the class C shares of Hufvudstaden AB (HUFV C, ISIN code SE0000170383, order book ID 000821) until further notice in accordance with Chapter 13, Section 7 a, of the Securities Markets Act (2007:528). Nasdaq Stockholm AB has decided that the trading halt will apply during an assessment whether the class C shares of Hufvudstaden AB can remain traded on Nasdaq Stockholm. The Swedish Financial Supervisory Authority has been notified of the trading halt. För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Gustav Liljekvist or Karin Ydén på telefon 08-405 60 00, or iss@nasdaq.com. For further information concerning this exchange notice please contact Gustav Liljekvist or Karin Ydén, telephone +46 8 405 60 00, or iss@nasdaq.com.