Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die erste Sitzung des EZB (Europäische Zentralbank)-Rats in diesem Jahr dürfte relativ unspektakulär verlaufen, so Ulf Krauss von der Helaba.Ein verändertes Konjunkturbild sei bei den Mitgliedern des EZB-Rats nicht festzustellen. Die Euro-Teuerung sei zuletzt weiter gestiegen und habe am Jahresende bei 1,3% gelegen. Der überraschend deutliche Rückgang der deutschen Auftragseingänge im November und ein schwacher Einkaufsmanagerindex würden gleichwohl auf eine unverändert schwierige Lage im Verarbeitenden Gewerbe hinweisen. Das vorhandene "Easing Bias" dürfte daher beibehalten werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...