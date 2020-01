Ford investiert 42 Millionen Euro in sein Produktionswerk im spanischen Valencia. 24 Millionen Euro fließen in den Aufbau von zwei Linien für die Montage von Lithium-Ionen-Batterien, die künftig in den PHEV- und HEV-Modellen verbaut werden. Konkret geht es um den Kuga Plug-In Hybrid, Kuga Hybrid, S-MAX Hybrid sowie Galaxy Hybrid. Diese elektrifizierten Modelle sollen in Valencia zusammen mit den Modellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...