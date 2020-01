BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel reist am kommenden Freitag nach Istanbul. Dort werde sie Gespräche mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan führen, teilte das Bundespresseamt mit. Merkel und Erdogan beraten über aktuelle internationale und bilaterale Fragen und wollen den neuen Campus der Türkisch-Deutschen Universität einweihen. Auf Einladung der Deutsch-Türkischen Handelskammer kommt Merkel auch mit Wirtschaftsvertretern zusammen. Zudem sei Treffen mit Vertretern der türkischen Zivilgesellschaft ist geplant.

Erdogan nimmt zuvor auch an der internationalen Libyen-Konferenz teil, die Merkel am Sonntag in Berlin ausrichtet. Bei dem Treffen sollen Möglichkeiten für Frieden in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland ausgelotet werden.

January 17, 2020

