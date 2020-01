Thema heute:

Gründe für einen Winterurlaub auf Long Island

Ob ein romantisches Getaway zu zweit oder ein actiongeladener Urlaub mit der ganzen Familie - Long Island weiß seine Besucher auch in der kühleren Jahreszeit mit festlich beleuchteten Herrenhäusern, spannenden Wildlife-Erlebnissen und zahlreichen Winteraktivitäten zu begeistern.

Wir zeigen, wieso Long Island ein wunderschönes Ziel mit einmaliger Atmosphäre für den Winterurlaub ist.

Aufwärmen mit Long Islands Weinen, Spirits und Ciders

Die florierende Brauerei- und Weinszene auf Long Island lockt Besucher vor allem in der Wintersaison in ihre zahlreichen gemütlichen Verkostungsräume, die das ganze Jahr über geöffnet sind. Viele von ihnen bieten in den Wintermonaten zudem großartige Live-Musik. Das Interieur des Weinguts Lieb Cellars ist im Industrial Chic gehalten und die bequemen Sofas laden zum Verweilen ein. Ein Käse- und Snackmenü hält den Hunger in Schach, während man sich durch die köstlichen Weinsorten probiert. Im Weingut Sannino haben Besucher die Möglichkeit, für einen Tag lang Winzer zu sein. Besitzer und Winzer Anthony Sannino führt seine Gäste bei dieser exklusiven Gelegenheit auf einer Tour durch das Weingut und gibt spannende Insights über den Herstellungsprozess seiner Weine. Während des gesamten Erlebnisses genießen die Teilnehmer lokale Weinsorten von Cabernet Sauvignon über Cabernet Franc bis zu Chardonnay und können am Ende ihre ganz persönliche Mischung zusammenstellen.

Die frische Luft beim Eislaufen und Schlitten fahren genießen

Wer sich nach mehr Bewegung sehnt, kommt in den zahlreichen Parks der Insel auf seine Kosten. Rodeln im Eisenhower Park oder Eislaufen auf einer der zahlreichen Outdoor-Bahnen beispielsweise in Oyster Bay, Bethpage oder Greenport - hier findet jeder seine Lieblingsbeschäftigung. Auch ist auf der Insel eine überraschende Anzahl an Möglichkeiten für Langläufer zu finden. Skifreundliche Parks wie der Bethpage State Park in Farmingdale oder der Trail View State Park in Huntington erlauben Langlauf. Im Montauk Point State Park erleben Langläufer einen herrlichen Blick auf den Long Island Sound und Geschichtsfans können sich im Caumsett State Historic Park zwischen historischen Gebäuden auspowern.

Atemberaubende Wildlife-Beobachtungen

Und das Highlight eines jeden Winterurlaubs auf Long Island: Seal Spotting, also Robben beobachten! Von November bis April tummeln sich diese liebenswerten Kreaturen an der Küste Long Islands. Besucher können die Robben auf geführten Seal Watching-Walks, die meist im Montauk State Park sowie im Jones Beach State Park stattfinden, hautnah erleben.

