HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Alstria Office von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 16,50 auf 18 Euro angehoben. Der Erfolg des Büroimmobilien-Unternehmens stehe mit einer Mangelsituation in deutschen Wirtschaftszentren in Zusammenhang, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Papiere spiegele die soliden Aussichten für Alstria nach dem jüngsten Kursanstieg aber schon wider./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / 08:13 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2020 / 08:13 / MEZ



DE000A0LD2U1

