China ist auch für Aktien ein riessiger Markt. Bisher war es für Chinesen jedoch nicht einfach auch außerhalb Chinas zu investieren. Daher liegt bei UP Fintech Holdings auch mit dem Trumpdeal eine große Chance. Technologisch ist Tiger, wie das Produkt heußt gut aufgestellt, der Interactive Brokers ist einerseits in die Firma investiert, wickelt aber auch die Transaktionen im Hintergrund ab, ähnlich wie das bei Lynx in Deutschland der Fall ist. Up Fintech ist aber noch ambitionierter und und hat sein Geschäftsmodell auch weiter diversifiziert mit ESOP etc und ist nicht nur von den Komissionen abhängig, die natürlich mit dem Handelsvolumen […] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...