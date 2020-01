Bei einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "Die Verschleierung: Modeaccessoire, ein religiöses Symbol oder politisches Instrument" im Studierendenhaus an der Goethe-Universität Frankfurt am Main ist es am Donnerstagabend zu einer Schlägerei gekommen, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet. Angehörige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...