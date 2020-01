NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat Just Eat von "Top Pick" auf "Outperform" abgestuft, das Kursziel aber von 810 auf 1030 Pence angehoben. Nach Absegnung der Fusion von Just Eat und Takeaway.com beziehe sie ihre Bewertung nun auf den neuen Gesamtkonzern, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das Finanzjahr 2019 erwarte sie einen Gewinn am unteren Ende der zuvor prognostizierten Spanne. Langfristig geht die Expertin von steigenden Umsätzen bei niedrigeren Margen aus, daher bleibe die Erwartung an den Gewinn weitgehend unverändert./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / 00:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2020 / 00:13 / ET



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



GB00BKX5CN86

