Aktuell kursieren wieder einmal zwielichtige Kaufangebote am KMU-Anleihen-Markt, diesmal möchte ein gewisser Herr Moritz Müller, London, die Unternehmensanleihe der R-Logitech S.A.M und der Metalcorp Group S.A. jeweils zu 80% erwerben.

Stellungnahme der Unternehmen

Beide Unternehmen reagierten nunmehr auf ihren Webseiten mit einer Stellungnahme zu den am 10. Januar im Bundesanzeiger erschienenen Kaufangeboten für die 8,50%-Anleihe 2018/2023 der R-LOGITECH S.A.M. (ISIN: DE000A19WVN8) als auch die 7,00%-Anleihe 2017/22 der Metalcorp Group S.A. (ISIN: DE000A19MDV0) und weisen dabei ausdrücklich daraufhin, dass sie in keinerlei Verbindung zu dem Anbieter Herrn Müller stehen. Die Gläubiger seien demnach in keinster Weise verpflichtet, auf das Angebot von Herrn ...

