Wien (www.fondscheck.de) - Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, die FONDS professionell ONLINE vorliegt, hat die US-Fondsgesellschaft Franklin Templeton Stefan Bauer zum neuen Leiter seines Deutschlandgeschäfts berufen, so die Experten von "FONDS professionell".Demnach übernehme Bauer per Anfang Februar die Funktion des Deutschlandchefs von Reinhard Berben. Dieser habe im November vergangenen Jahres mitgeteilt, sich nach 30 Jahren in der Finanzbranche in den Ruhestand zurückziehen zu wollen. Der langjährige Franklin-Templeton-Mann habe die Region Deutschland, Österreich, Schweiz und nordeuropäische Länder geleitet. ...

