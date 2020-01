Frankfurt (www.fondscheck.de) - Gute bis sehr gute Nachfrage prägt den Handel mit aktiv verwalteten Fonds zu Jahresbeginn, so die Deutsche Börse AG.Als klare Gewinner sehe Jan Duisberg Publikumsfonds mit Technologieaktien. Das liege nicht zuletzt an dem weiterhin guten Lauf des NASDAQ. "Der technologielastige Index verbucht einen Rekord nach dem anderen", fasse der ICF-Händler zusammen. Nach einem Plus von rund 35 Prozent auf 8.972 Punkte im vergangenen Jahr, notiere der NASDAQ aktuell um 9.258 Punkte und liege seit Jahresbeginn gut 3 Prozent im Plus. ...

