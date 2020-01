Trotz +25% Kursgewinn seit Jahresbeginn: Die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) könnte in den kommenden Wochen durch den Rückenwind aus China weiteres Kurspotenzial entfalten. Insbesondere in China war der Absatz von elektrischen Neufahrzeugen im letzten Jahr eingebrochen. Die chinesische Regierung hatte unerwartet die Subventionen für Elektrofahrzeuge ab dem 1. Juli 2019 deutlich zurückgefahren. Marktteilnehmer hatten bis vor wenigen Tagen berechtigte Sorgen, dass diese Kürzungen in diesem Jahr noch stärker ausfallen werden. Doch plötzlich kam alles ganz anders und das hat einige Marktteilnehmer auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Daher bietet die Aktie derzeit eine interessante Chance.

Elektromobilhersteller erleben perfekten Jahresstart

Die Aktien von Elektrofahrzeugherstellern wie Tesla und BYD sprangen, nachdem die kommunistische Regierung signalisierte, dass sie die Subventionen für die Industrie in diesem Jahr nicht im gleichen Tempo weiter reduzieren wird, kräftig an. Von diesem Sinneswandel profitieren insbesondere die Papiere von BYD, ein Akronym für "Build Your Dreams", die im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...