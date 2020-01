Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Varta wieder. Die Varta-Aktie zählt auch heute wieder zu den größten Gewinnern im MDAX. Die Aktien des Batterieherstellers profitierten dabei weiter von den Nachrichten, dass die Produktion in Deutschland schneller als geplant ausgebaut wird. Bei den Verkäufen steht RWE auf dem fünften Platz. Die Aktie des Energiekonzerns ist heute auf ein Sieben-Jahres-Hoch gestiegen. Grund dafür sind unter anderem positive Analystenkommentare. Morgan Stanley hob beispielsweise das Kursziel für RWE von 32 auf 34,60 Euro an.