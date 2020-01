Swissbit, Spezialist für die Speicherung und Schutz von Daten in Industrieanwendungen und im Internet der Dinge, hat eine neue Elektronikfertigung am Standort Berlin-Marzahn eröffnet. Seit 2002 produziert das Unternehmen in Deutschland, nun stärkt es seine Bindung an den Standort Berlin und verdreifacht mit der neuen Fertigung seine Produktionskapazitäten für hochintegrierte Elektronikmodule In der neuen Fabrik wird auf knapp 2600 m2 Produktionsfläche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...