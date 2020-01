Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Stockholm (pta017/17.01.2020/16:15) - STOCKHOLM, SCHWEDEN (8. Januar 2020) - StrateVic Finance Group AB (ISIN SE 0006027546 - Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB) Die ausserordentliche Hauptversammlung der StrateVic Finance Group AB fand am 3. Januar 2020 in Stockholm, Schweden, statt.



In der Versammlung wurden die Herren Graham Cull, Peter Johann Backer, Hans Dieter Müller und Jan Christoph Hoffman als neue Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt. Die Gesellschaft dankt den ausgeschiedenen Mitgliedern Roger Tamraz, Marc Jean-Louis D'Hombres und Nikolay Paskalev für die geleisteten Dienste.



Im Anschluss an die Generalversammlung wählte der neue Verwaltungsrat Herrn Graham Cull zum neuen Vorsitzenden.



Die personellen Änderungen im Verwaltungsrat sind das Ergebnis der verstärkten Fokussierung des Unternehmens im Bereich "Global Payments" mit dem Kernprodukt BankT.co.



Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2018 mit dem Bestätigungsvermerk wurde den Aktionären vorgelegt und genehmigt. Herr Sture Eriksson wurde in seinem Amt als satzungsgemässer Revisor bestätigt.



Die Aktionäre genehmigten für eine Anhebung des Grundkapitals und einen Reverse Split von 15.000:1. Sie ermächtigten den Verwaltungsrat, die Satzungsänderungen vorzunehmen, um die Erhöhung des Grundkapitals und des Reverse Splits umzusetzen. Die Gesellschaft wird zu gegebener Zeit über die Modalitäten einer Kapitalerhöhung und des Reverse Splits informieren.



Die StrateVic Finance Group AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SVAB notiert ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf FinTech wie das Banking, den Handel sowie die Zahlungsabwicklung mit virtuellen und physischen Währungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stratevic.com. Sie finden das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.



Medienkontakt: StrateVic Finance Group AB, Bert Scheen(CEO), bert.scheen@stratevic.com



Aussender: Stratevic Finance Group AB Adresse: Riddargatan 23, 114 57 Stockholm Land: Schweden Ansprechpartner: Bert Scheen Tel.: +46 10 138 8644 E-Mail: bert.scheen@stratevic.com Website: stratevic.com



ISIN(s): SE0006027546 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



