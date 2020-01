In dieser Handelswoche geht es für den amerikanischen Aktienmarkt weiter nach oben. Dabei konnte der Dow Jones die nächste Hürde nehmen und notiert erstmalig über 29.000 Punkten. Am Mittwoch schloss der Index bei 29.030 Punkte und damit bei einer neuen Bestmarke. Am Dienstag stand die Aktie von Incyte (WKN: 896133) im Rampenlicht. Mit einem Kursgewinn von über fünf Prozent reagierte der Markt auf die Nachricht, dass mit der MorphoSys (WKN: 663200) aus Deutschland eine Partnerschaft geschlossen wurde, ...

