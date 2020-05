NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien von Tesla haben am Freitag im Verlauf des Handels die Verluste ausgeweitet. Sie büßten zuletzt gut 7 Prozent auf 726,35 US-Dollar ein. Auslöser des Kursdrucks war ein Tweet des Chefs Elon Musk, dem der Aktienkurs zu hoch erschien.



Am Vortag war der Kurs nach laut Analysten starken Quartalszahlen in der Spitze um 8,7 Prozent auf fast 870 Dollar gestiegen. Er konnte diese Gewinne im weiteren Handelsverlauf jedoch nicht halten und drehte ins Minus. Vom Crash-Tief der Papiere am 18. März bei gut 350 Dollar bis zum Hoch vom Vortag waren diese um fast 150 Prozent nach oben geschossen./bek/he

