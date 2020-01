Der Euro ist am Freitag im späten europäischen Handel zwischenzeitlich unter die Marke von 1,11 US-Dollar gefallen. Kurz nach 16.00 Uhr notierte er wieder knapp darüber bei 1,1101 Dollar. In der Früh war er noch mit 1,1136 Dollar gehandelt worden.Der Euro hat seine Abwärtsbewegung aus dem Frühhandel am Nachmittag somit fortgesetzt. Die im Späthandel veröffentlichten US-Konjunkturdaten zeichneten dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...