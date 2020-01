HPI AG einigt sich mit Gläubigern auf ProlongationenDGAP-Ad-hoc: HPI AG / Schlagwort(e): Sonstiges HPI AG einigt sich mit Gläubigern auf Prolongationen17.01.2020 / 17:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.HPI AG einigt sich mit Gläubigern auf ProlongationenMünchen, 17. Januar 2020Die HPI AG hat in Bezug auf ein Darlehen mit einem ursprünglichen Nominalbetrag von EUR 1,3 Mio. sowie eine Wandelschuldverschreibung mit einem ursprünglich emittierten Volumen im Nominalbetrag von TEUR 750 eine Einigung mit den Gläubigern erzielt, wonach für beide Verbindlichkeiten die bis 31.12.2019 aufgelaufenen Zinsen kapitalisiert, der Zinssatz auf 5% p.a. reduziert und die Laufzeit bis 31.12.2022 verlängert wurde. Im Gegenzug wurde eine Tilgung von 5% p.a. sowie die vierteljährliche Zahlweise für Zins und Tilgung vereinbart.Für eine Unternehmensschuldverschreibung mit einem Nominalbetrag von TEUR 700 wurde ebenfalls eine Einigung mit den Gläubigern erzielt, wonach die bis 01.12.2019 aufgelaufenen Zinsen - soweit nicht bereits verfallen - kapitalisiert, der Zinssatz auf 5% p.a. reduziert und die Laufzeit bis 15. Juni 2020 verlängert wurde. Zudem haben sich die Gläubiger dieser Unternehmensschuldverschreibung unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet, die Unternehmensschuldverschreibung in Eigenkapital zu wandeln.HPI AG David Nicholas Vincent Vorstand Fürstenrieder Str. 267 81377 München Telefon: +49 89 800 656 440 Internet: www.hpi-ag.comISN: DE000A0JCY37 WKN: A0JCY3 Börsenkürzel: CEW3 Börse: Freiverkehr der Börse München17.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: HPI AG Fürstenrieder Straße 267 81377 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 800656-440 Fax: +49 (0)89 800656-449 E-Mail: info@hpi-ag.com Internet: http://www.hpi-ag.com ISIN: DE000A0JCY37 WKN: A0JCY3 Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 956359Ende der Mitteilung DGAP News-Service956359 17.01.2020 CET/CEST