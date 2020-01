Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) notierte in der bisherigen Handelswoche in einer sehr engen Handelsspanne von etwas über einem Prozentpunkt, so die Börse Stuttgart.Gestartet sei der Euro-Bund-Future in die Handelswoche bei 171,05 Prozentpunkten. Sein bisheriges Wochentief habe er am Dienstagmorgen bei 170,65 Prozentpunkten erreicht. Danach habe eine Aufwärtsbewegung bis auf sein bisheriges Wochenhoch bei 171,72 Prozentpunkten am Mittwochnachmittag eingesetzt. Trotz der geringen Volatilität seien gute Umsätze im Euro-Bund-Future zu verzeichnen gewesen. Am Mittwochnachmittag notiere der Euro-Bund-Future bei 171,63 Prozentpunkten. Dies entspreche einer negativen Rendite -0,21%. ...

