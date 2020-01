Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, eine Statistik für den amerikanischen Blue-Chip-Index S&P 500 besagt, dass die Kursentwicklung in den ersten fünf Handelstagen eines Jahres die Richtung für das gesamte Jahr vorgibt. In den zurückliegenden 44 Jahren traf diese Behauptung in 36 Fällen zu, was einer Trefferquote von 82% entspricht. Für das aktuelle Börsenjahr 2020 bedeutet...

Den vollständigen Artikel lesen ...