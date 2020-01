San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Zertifizierung einer breiten Systempalette - Zertifizierte Lösungen mit Oracle Linux und Oracle VM, einschließlich BigTwin, TwinPro und Ultra SuperServer®Super Micro Computer Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Mitglied der Gold-Stufe im Oracle PartnerNetwork (OPN), hat seine Geschäftsbeziehung durch Testung und Zertifizierung einer umfangreichen Palette von Servern mit Oracle Linux und Oracle VM Server für x86 (Oracle VM) ausgebaut und deckt damit die Kundenbedürfnisse hinsichtlich Cloud-Diensten und Virtualisierung sowie Datenbankanwendungen für Unternehmen ab. Bei Supermicro sind per sofort mehrere dieser Server verfügbar, einschließlich 1U/2U-Ultra-, BigTwin-, 2U-TwinPro-, FatTwin- und 4-Wege- und 8-Wege-MP-Server. Die Server sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, wie beispielsweise 1U-, 2U-Blade-Server, und unterstützen Oracle Linux 7.6, Oracle Linux 7.7 und Oracle VM 3.4."Die Arbeit, die wir am Oracle-Software-Stack vorgenommen haben, hilft, sicherzustellen, dass sowohl Oracle- als auch Supermicro-Kunden aus unseren getesteten und validierten Servern die bestmögliche Leistung und den besten TCO-Wert (Total Cost of Ownership/Gesamtkosten des Betriebs) herausholen können, quer über alle ihre Oracle-Workloads", sagt Raju Penumatcha, der Senior Vice President und Chief Product Officer von Supermicro. "Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Oracle, denn wir rechnen damit, in den nächsten Monaten weitere für Oracle entwickelte und optimierte Spitzenserver und -lösungen auf den Markt zu bringen."Diese zertifizierten Systeme machen sich das ausgezeichnete Systemdesigns und die skalierbaren Intel-Xeon-Hochleistungsprozessoren der zweiten Generation von Supermicro zunutze. Durch Nutzung des nichtflüchtigen Intel-Optane-DC-Speichers können die Anwender zudem größere Datensätze verwalten und von höherer Verfügbarkeit bei Datenbankneustart profitieren. Mit bis zu 28 Kernen und 2933 MHz Speichergeschwindigkeit ermöglichen es die Systeme den Anwendern, aus ihrer Oracle-Datenbank und deren Anwendungen eine ausgezeichnete Leistung herauszuholen und Wert zu schöpfen. Sowohl Neu- als auch Bestandskunden können uneingeschränkt von den Supermicro-Unternehmensservern profitieren, indem sie sich die ressourcensparende Bauweise zunutze machen, um ihre unternehmenskritischen, auf Oracle-Software basierenden, Lösungen für anspruchsvollste Oracle-Cloud-/Hybrid-Workloads einzusetzen."Die Markteinführung der zertifizierten Supermicro-Lösungen mit Oracle Linux und Oracle VM, quer über das Serversortiment, unterstreicht den Wert von kombinierten Lösungen und erfüllt die entsprechenden Bedürfnisse von Kunden beider Anbieter", sagte Robert Shimp, Product Management Group Vice President von Oracle für den Bereich Oracle Linux und Virtualisierung. "Die Zusammenarbeit von Oracle und Supermicro konzentriert sich darauf, Kunden bei der Erzielung hervorragender Leistungen für ihr Rechenzentrum, ihre Cloud und ihre Unternehmensentwicklung zu helfen."Die Zertifizierungstests der Supermicro-Hardware wurden mittels Oracle Linux, mit dem Unbreakable Enterprise Kernel, und Oracle VM durchgeführt. Alle zertifizierten Server wurden im Rahmen des sogenannten Hardware-Compatibility-List-Programms (HLC, Hardware-Kompatibilitätsliste) von Oracle - für Oracle Linux und Oracle VM - nach strengen Prüfbestimmungen getestet.Weitere Informationen zur Palette der Oracle-HCL-zertifizierten Supermicro-Lösungen finden Sie unter:https://www.supermicro.com/support/resources/OS/OS_Certification_Intel.cfm?mlg=0Detaillierte Informationen zu den SuperServer®-Lösungen von Supermicro finden Sie unter: www.supermicro.com. Folgen Sie Supermicro auf Facebook und Twitter, um die aktuellsten Neuigkeiten und Ankündigungen zu erhalten.Informationen zum Oracle PartnerNetworkDas Oracle PartnerNetwork (OPN) ist ein Partnerprogramm von Oracle, welches den Partnern klare Vorteile bei der Entwicklung, dem Verkauf und der Implementierung von Oracle-Lösungen bietet. OPN stellt Ressourcen zur Schulung und Unterstützung von Spezialkenntnissen über Oracle-Produkte und -Lösungen zur Verfügung und ist entstanden, um der wachsenden Produktpalette, der wachsenden Anzahl an Partnern und den wachsenden Marktchancen von Oracle gerecht zu werden. Der Schlüssel für die jüngste OPN-Erweiterung ist, den Partnern die Möglichkeit zu bieten, für ihre Investition in die Oracle-Cloud anerkannt und belohnt zu werden. Das OPN-Cloud-Programm wird es den Partnern, die sich an Oracle beteiligen, ermöglichen, sich durch ihr Oracle-Cloud-Fachwissen und ihren Erfolgt mit Kunden abzugrenzen - für Partner, die mit der Oracle-Cloud arbeiten, ein innovatives Programm, das die bestehenden OPN-Programmstufen mit Anerkennung auf verschiedenen Ebenen und fortschrittlichen Leistungen ergänzt. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.oracle.com/partnersInformationen zu Super Micro Computer, Inc.permicro (SMCI), der führende Innovator für hochleistungsfähige und hocheffiziente Servertechnologie, ist ein führender Anbieter von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Data Center, Cloud-Computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC und Embedded Systems weltweit. Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative verpflichtet sich Supermicro, die Umwelt zu schützen und den Kunden die energieeffizientesten, umweltfreundlichsten auf dem Markt erhältlichen Lösungen anzubieten.