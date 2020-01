Was die Bundestagsabgeordneten am Donnerstag in namentlicher Abstimmung über die Organspende entschieden haben, war nicht nur in der Sache beachtlich. Der Vorgang selbst ist es auch.

Der Beitrag Zur Erinnerung: Abgeordnete sind nur ihrem Gewissen unterworfen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...