2 von 3 Amerikanern halten Aktien. Bei vielen dürfte eine Altria (WKN: 200417) im Depot liegen. Wie steht es um die Geschäfte des Dividenden-Aristokraten?

Wie aufmerksame Anleger vielleicht mitbekommen haben, ist Altria seit geraumer Zeit großer Kritik ausgesetzt, was seine e-Zigaretten betrifft. Zuletzt stellte eine Studie des Fachmagazins "American Journal of Preventive Medicine" fest, dass Dampfer von e-Zigaretten angeblich ein erhöhtes Risiko besitzen, an chronischen Lungenkrankheiten wie COPD, Asthma und Bronchitis zu erkranken.

Altria klassifiziert sich selbst als Tabakprodukthersteller, ist jedoch kein Pure-Play. Zu dem vertriebenen Zigarettenmarken zählen unter anderem Marlboro.

Altria ist eine Profitabilitätsmaschine...

In den ersten neun Monaten von 2019 setzte die Altria-Gruppe mit seinen "smokeable" Produkten 16,9 Milliarden USD um, mit "smokeless" circa 10 Prozent dessen. Wie hochmargig das Geschäftsmodell ist sieht man daran, dass Altria im besagten Zeitraum eine operative Marge in Höhe von 41 Prozent erzielte.

...und bekannt für seine hohe Dividende

Bei Altria handelt es sich bekanntlich um einen absoluten Qualitätstitel. Der Konzern zählt zu den sogenannten Dividenden-Aristokraten. Zu dieser Gruppe gehört, ...

