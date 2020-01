In unserem Beitrag vom 26.11.2019 hatten wir einen näheren Blick auf die explosive Lage im Libanon und seine Auswirkungen auf das libanesische Pfund geworfen. Inzwischen hat sich die Situation weiter zugespitzt. Dabei standen neben der vollkommen inkompetent reagierenden Regierung und den massiven Forderungen nach deren Rücktritt die Banken des Landes im Zentrum des Zornes. Zuletzt war auch die libanesische Zentralbank ein vorrangiges Ziel der Demonstranten, welche aber zuvor von Sicherheitskräften hermetisch abgeriegelt worden war. Zusätzlich erlebt das Land die schwerste Wirtschaftskrise seit dem Ende des Bürgerkriegs vor 30 Jahren.Am 19.12.2019 war, Hassan Diab, ein Professor für Elektrotechnik, vom Präsidenten des Libanon als Ministerpräsident eingesetzt und mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Dieser will eine Regierung aus Technokraten bilden, was auch eine Mehrheit der Bevölkerung befürwortet. Es bleibt allerdings fraglich, wie die politischen Machtblöcke reagieren, die seit dem Bürgerkrieg zwischen 1975 und 1990 nach religiöser Zugehörigkeit aufgeteilt sind.

