München (ots) - Die Constantin Film gratuliert ganz herzlich:PUBLIKUMSPREISLEBERKÄSJUNKIE hat heute Abend den Publikumspreis beim Bayerischen Filmpreis gewonnen. Stellvertretend für die gesamte Eberhofer-Familie nahm Regisseur Ed Herzog zusammen mit seinen Schauspielern Sebastian Bezzel und Lisa Maria Potthoff sowie der Produzentin Kerstin Schmidbauer, der Bestsellerautorin Rita Falk und dem Drehbuchautor Stefan Betz den Preis entgegen.LEBERKÄSJUNKIE, der sechste Teil der beliebten Rita Falk-Kinofilme, bekam bei der Zuschauerabstimmung von BR kinokino und Bayern 1 die meisten Stimmen. Damit erhält die Eberhofer-Reihe zum zweiten Mal in Folge den Publikumspreis.PRODUZENTENPREISConstantin Film freut sich auch besonders für und mit Lena Schömann, die in diesem Jahr mit dem Produzentenpreis für DAS PERFEKTE GEHEIMNIS ausgezeichnet worden ist. Der erfolgreichste deutsche Film des letzten Jahres läuft noch in den Kinos und hat inzwischen 4,9 Mio. Besucher begeistert. Übergeben wurde der Preis von Karoline Herfurth, Jessica Schwarz, Florian David Fitz und Elyas M'Barek.Der Bayerische Filmpreis wird seit 1979 von der Bayerischen Staatsregierung in München verliehen und gehört zu den höchstdotierten und begehrtesten Auszeichnungen in der deutschen Filmbranche.